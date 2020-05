Sbarchi a Porto Empedocle, in arrivo la "nave-quarantena": domani l'attracco in rada

È in arrivo la nave quarantena a Porto Empedocle che è stato designato oggi porto sicuro per il cargo «Marina» con 78 migranti a bordo. «Mi è stato preannunciato l’arrivo del mercantile dal capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, il prefetto Michele Di Bari. Si tratta di un evento eccezionale perchè queste persone sono state ripescate in mare da questa nave che rimarrà al largo», ha detto il primo cittadino Ida Carmina. Il cargo lo scorso 3 maggio ha soccorso i migranti in acque Sar maltesi. L’autorizzazione allo sbarco è arrivata nonostante l’ordinanza, firmata dallo stesso sindaco il 10 aprile di chiusura del porto. «Verranno garantiti i primi soccorsi ai migranti - ha aggiunto Ida Carmina - e poi saranno portati via».

Il prefetto Michele Di Bari ha comunicato al sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che la Compagnia di navigazione «Onorato» si è aggiudicata il bando pubblico per una nave destinata all’accoglienza dei migranti.

La nave individuata è la «Moby Zaza» che sosterà domani pomeriggio presso la rada di Porto Empedocle. Lo riferisce lo stesso primo cittadino del centro del Ragusano.

