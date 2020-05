Assembramento a San Leone, fuggi fuggi dopo l'arrivo della polizia

Era stato detto chiaramente che, nonostante la parziale riapertura, fossero ancora vietati gli assembramenti. Concetto probabilmente non chiaro ai residenti di San Leone dove in piazzale Giglia diverse persone si sono riunite, noncuranti del pericolo.

La segnalazione è giunta subito ai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Alla vista degli agenti molte persone, in fretta e in furia, si sono dileguate. In quello che, di fatto, è stato un autentico fuggi fuggi, i poliziotti sono riusciti a bloccare quattro persone.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE