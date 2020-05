A Sciacca addio all'ago per rilevare la bilirubina

Niente ago, da oggi all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca grazie a un bilirubinometro transcutaneo la bilirubina nei neonati si potrà rilevare senza prelievo ematico, quindi evitando stress per il piccolo, il dolore per la puntura e la successiva pressione sul tallone per far fuoriuscire il sangue dal capillare.

Lo ha donato l'associazione Orazio Capurro Amore per la Vita, acquistandolo, per alcune migliaia di euro, grazie a fondi ricevuti in occasione delle diverse iniziative che organizza da anni. La consegna è stata effettuata ieri mattina nell'unità operativa di Pediatria e neonatologia, presenti il direttore, Michele Porrello, i dirigenti medici ed il commissario per l'emergenza Covid negli ospedali di Sciacca e Ribera, Alberto Firenze.

Quest'apparecchiatura non ha nulla a che vedere con l'emergenza Covid e segna anzi un ulteriore segnale verso il ritorno alla normalità. «Con questa apparecchiatura di ultima generazione, top di gamma nella categoria e nella tipologia - dice Alessandro Capurro, presidente dell'associazione che ha effettuato la donazione - è possibile effettuare anche screening di massa su un numero elevato di neonati, se necessario anche più volte al giorno, con esito nel giro di pochi secondi. È sufficiente poggiare la sonda sulla cute del piccolo paziente per effettuare la rilevazione del valore della bilirubina”.

