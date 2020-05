Pesca a strascico in area vietata: verbale da 2 mila euro

Pescava a strascico in un’area vietata, nello specchio acqueo denominato «ad Ovest del Bacino di Gela».

Le motovedette della Guardia costiera – la Cp 849 e Cp 292 per la precisione - sotto il coordinamento del

reparto operativo del centro controllo area pesca della direzione marittima di Palermo sono riuscite a

bloccare un peschereccio di Porto Empedocle che è stato sanzionato: verbale da 2 mila euro.

Avendo, inoltre, pescato in zone e tempi vietati è prevista la pena di decurtazione di 6 punti al titolare della licenza di pesca e al comandante dell’unità.

Sequestrato anche il pescato e tutte le attrezzature, fra cui la rete a strascico. I militari sono entrati in azione dopo che il peschereccio è stato individuato, all’interno dell’area in questione, grazie al sistema di monitoraggio remoto del traffico navale satellitare in uso alle sale operative dei comandi Guardia costiera di Palermo e di Porto Empedocle.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE