Tribunale di Agrigento, ingresso solo con appuntamento

Per tutto il mese di maggio ad Agrigento si entrerà al palazzo di giustizia solo previo appuntamento, per due ore al giorno, dalle 9 alle 11, dopo avere compilato una dichiarazione con cui si attesta di non essere positivi al Covid, indossando guanti e mascherina e, solo quando il misuratore della temperatura all'ingresso avrà confermato che la temperatura è sotto i 37 gradi.

