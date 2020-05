Coppia bloccata a Malta, per tornare in Italia devono sposarsi

Bloccati a Malta dall'emergenza Coronavirus, riescono a rientrare dopo un lungo braccio di ferro fra il loro legale e le autorità de La Valletta. Alla fine arriva il via libera per entrambi a patto che.... si sposino. È la storia di Chiara Martines, ventinovenne di Canicattì e Kevin Duvan Ante Rosero, calciatore ventunenne colombiano del Santa Lucia, club della Serie A maltese, fermo ai box come tutte le società europee.

A raccontare la loro vicenda, conclusa con il lieto fine solo nei giorni scorsi dopo un mese e mezzo di braccio di ferro, è l'avvocato Cinzia La Mantia, che ha dovuto sfruttare a pieno la sua specializzazione in diritto internazionale per districarsi in un complicatissimo contenzioso.

«All'inizio è stato come sbattere contro un muro di gomma - racconta -, nessuno rispondeva alle mail o ai numeri indicati per i contatti consolari. Dopo le prime diffide, circostanziate e dirette, hanno iniziato a cambiare atteggiamento. Gli ho fatto notare che stavano violando una serie di trattati e norme internazionali».

