Lampedusa, notte al porto per 67 migranti ma se ne profila un'altra

Hanno trascorso la notte al porto di Lampedusa i 67 migranti soccorsi ieri alle motovedette della Capitaneria di porto e delle Guardia di finanza. Quella di oggi sarà la seconda notte che saranno costretti a passare al molo. Il traghetto che avrebbe dovuto trasferirli a Porto Empedocle ha dovuto annullare la corsa a causa delle avverse condizioni del mare.

Ma non si tratta della prima volta volta che gruppi di migranti debbano trascorrere la notte al molo: era già accaduto il 18, il 25 e il 28 aprile. I migranti non possono andare al centro d’accoglienza, dove ci sono già 110 ospiti, arrivati in due riprese.

Il primo gruppo è stato ospitato nella struttura di contrada Imbriacola 24 giorni fa, una settimana dopo si è aggiunto un altro gruppo. A causa dell’emergenza Covid-19, gli attuali ospiti non possono né uscire né essere trasferiti: devono restare in isolamento fino al test del tampone per verificare l’eventuale positività al virus: test che ancora non è stato effettuato.

In totale, oltre ai migranti arrivati ieri, sono stati 423 in totale gli arrivi sull'isola ad aprile. Mentre a marzo erano stati 111.

