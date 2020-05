Il cimitero di Sciacca riaprirà lunedì: "Ma ci saranno regole per l'accesso"

Il sindaco di Sciacca ha annunciato la riapertura del cimitero. Dal 4 maggio sarà possibile effettuare le visite ai defunti. Ci saranno regole da rispettare, ma sarà possibile portare un fiore sulla tomba dei propri cari. La notizia è stata data dal sindaco durante un video messaggio.

«Non capisco assolutamente il motivo - afferma Francesca Valenti - per cui un genitore non possa portare un fiore sulla tomba del figlio o perché un figlio non possa portare un fiore sulla tomba del genitore. Si disciplinerà l'accesso al cimitero con il distanziamento, visite individuali e facendo in modo che chi si reca in visita abbia i dispositivi di protezione individuali. In questo momento si è tutti presi dall'affrontare il disagio economico ed è comprensibile, ma se non curiamo l'anima e non partiamo dai più fragili non possiamo pensare di costruire il futuro».

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

