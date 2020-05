Auto a fuoco a Canicattì: identificato il responsabile

Identificato e arrestato a Canicattì il responsabile degli incendi di autovetture messi a segno in una notte. L'indagato, C. L. 43 anni, disoccupato, pregiudicato del luogo, avrebbe reso ampia confessione- dichiarando di avere agito per motivi di vendetta personale amplificati dall'abuso di alcool.

Il gesto ha turbato tutti i cittadini. Il sindaco: «Un gesto scriteriato che in un periodo in cui il disagio è a livelli incommensurabili nell'intera comunità finiscono per arrecare danni e fastidi ad innocenti cittadini e ai loro beni. Episodi come quelli di mercoledì sera hanno la ferma condanna dell'intera comunità oltre che dell'amministrazione che rappresento».

È Di Ventura il primo l'unico ad aver preso ferma posizione per un gesto che non può essere catalogato come «criminale».

