Rubano 10 tonnellate di legna dai boschi intorno a Naro: 2 arresti

Avevano tagliato e accatastato abusivamente 10 tonnellate di legna nei boschi intorno a Naro ma sono stati sorpresi dai carabinieri che hanno così arrestato un 46enne di Canicattì e un 29enne nisseno.

Durante una perlustrazione, i militari hanno visto in Contrada Badia di Giummello due uomini, a bordo di un caterpillar trainante un carrello con legna appena tagliata. I carabinieri li hanno fermati e i due, conosciuti dai militari, hanno ammesso di aver tagliato la legna e hanno accompagnato i militari presso la casa rurale di uno dei due dove, erano accatastate 10 tonnellate di legna pronta per la vendita.

I due, dopo essere stati portati in caserma, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

