Primo maggio, esodo blindato ad Agrigento: da oggi rafforzati i controlli

Ad Agrigento non ci sarà il Giovaninfesta (almeno in presenza, sarà solo virtuale). Non ci sarà la “classica” parata seguita dal comizio sindacale (tipica di Raffadali). Nessuna festa in spiaggia, né scampagnate in campagna fra amici e parenti. Niente trasferte alla casa al mare e niente grigliate in compagnia. Il primo maggio sarà all'insegna dell'isolamento sociale.

La cosiddetta «fase 2» partirà lunedì 4 maggio. Fino ad allora, che non significherà comunque un «liberi tutti», le prescrizioni anti-Covid in vigore sono quelle ormai stra-note. E saranno valide anche per il lungo week end che sta per arrivare, con particolare attenzione all'1 maggio.

Il prefetto ha richiesto alle forze dell'ordine il rafforzamento dei servizi di vigilanza per assicurare l'osservanza delle limitazioni agli spostamenti nonché del divieto di assembramento. E' stata dunque disposta la massima intensificazione delle attività per intercettare e prevenire indebiti spostamenti verso zone rurali e di campagna, spiagge o seconde case.

Da questo pomeriggio e fino a domenica verranno presidiati - anche con l'utilizzo di mezzi aerei - i varchi di ingresso ed uscita dal capoluogo, le strade che conducono alle zone rurali e di campagna nonché le vie di accesso alle località balneari.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE