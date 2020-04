Coronavirus, un nuovo caso a Siculiana: mascherine distribuite in provincia

Registrato un nuovo caso di coronavirus nell'Agrigentino. Si tratta di un cittadino di Siculiana risultato positivo al test e di cui si attende l'esito del secondo tampone. Il numero complessivo dei contagiati della provincia di Agrigento è salito quindi a 121.

Ieri è stata inoltre anche la giornata in cui i militari dell'Esercito hanno distribuito mascherine a tutti, o quasi, i Comuni agrigentini. Rispetto alle precedenti 24 ore ci sono stati 4 guariti in più: da 65 si è arrivati a 69. Sono calati anche i ricoveri il cui numero è passato da 13 di ieri ad 11. Ma purtroppo sono calati per via dei decessi dopo la morte del saccense ricoverato ad Enna e del bancario in pensione che era al Covid hospital di Partinico dove rimane ricoverata la moglie.

