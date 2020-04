Salvato a Racalmuto un raro esemplare di Falco Grillaio

Un prezioso esemplare di Falco Grillaio, rimasto a terra ferito dopo uno scontro con un’autovettura, è stato recuperato e salvato dai carabinieri di Racalmuto. Il volatile si trovava lungo la SS 640 Caltanissetta – Agrigento.

I militari che transitavano su quella strada, visto l'animale per terra, si sono fermati, hanno deviato le auto in transito e lo hanno recuperato. Nello scontro con un'auto, il volatile aveva riportato la frattura di un’ala.

Una volta soccorso, in contatto con i colleghi del Centro Anticrimine Natura, lo hanno trasportato presso la sede dell’Associazione “Caretta Caretta e Fauna Selvatica” di Favara, dove lo hanno affidato al Vice Presidente Diego Valenti che, dopo le prime cure d’emergenza, sta organizzando il trasferimento del rapace presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica di Cattolica Eraclea, dove il falco sarà sottoposto ad ulteriori cure ed accertamenti veterinari.

Il Falco Grillaio, quindi, dopo la terapia del caso, verrà ricoverato all’interno di una voliera per riprendere l’attività muscolare e recuperare completamente le forze, in attesa di reinserimento in natura.

