Canicattì, sì ai distributori automatici

Il sindaco di Canicattì allenta da questa mattina le restrizioni mirate al contenimento del rischio contagio da Covid-2019.

Lo ha fatto venerdì scorso adottando un'ordinanza sindacale con cui revoca due precedenti provvedimenti del 17 e 30 marzo scorsi quando aveva disposto il blocco dei distributori automatici di sigarette nelle ore pomeridiane e notturne e l'apertura dei distributori automatici 24 ore di merendine e bevande.

All'epoca le attrezzature vennero ritenute potenziale veicolo di contagio del Coronavirus sia per quanti le avessero utilizzate sia per coloro che all'interno dei locali che ospitano i dispense di merendine non avessero rispettato il «distanziamento sociale».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE