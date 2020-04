Coronavirus, due nuovi casi nell'Agrigentino: a New York muore margheritese

Preoccupazione a Santa Margherita Belice. Nella giornata di ieri è stato registrato infatti un nuovo caso di coronavirus. Si tratta di un anziano che si trova ricoverato in ospedale e di cui si stanno verificando tutti i contatti sociali avuti in precendenza.

Lo ha detto il sindaco Franco Valenti che ha anche riferito della morte per Covid-19 di un compaesano, Frank Abate, che viveva a New York. "Il dolore è grande e ci uniamo ai familiari che sono a Santa Margherita e alla famiglia di New York", ha detto. Un altro caso è stato inoltre registrato a Favara.

