Agrigento, accogliere i migranti costerà 450 mila euro

Accogliere i migranti sbarcati sulle coste Agrigentine e sistemarli in strutture dove potranno - contenendo, di fatto, il rischio contagio da Covid-19 - trascorrere il periodo di isolamento obbligatorio. La Prefettura della città dei Templi, su indicazioni del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, si è già mossa per trovare «idonee strutture ricettive che abbiano una capienza da 51 a 150 posti».

La possibilità di manifestare interesse e partecipare alla selezione per offrire queste strutture ricettive scadrà oggi. Il fenomeno degli sbarchi - siano essi «fantasma» o successivi a soccorsi in mare aperto - e l'emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus comporterà, solo per l'accoglienza dei migranti in strutture dove far effettuare l'isolamento, sarà un «giochetto» (comporterà una spesa complessiva ndr.) da 454.140 euro.

Un importo - relazionato a 3 mesi (92 giorni per la precisione) - che «è però meramente indicativo». L'ammontare definitivo, tanto in aumento quanto in ribasso, «sarà determinato in fase di stipula delle singole convenzioni nonché d'esecuzione del servizio, in virtù - scrivono dalla Prefettura di Agrigento - delle prestazioni erogate, moltiplicando il numero dei cittadini stranieri effettivamente ospitati per il prezzo pro capite e pro die offerto, nonché dal rimborso dei kit, dei poket money e delle schede telefoniche consegnati ai migranti e adeguatamente documentati».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE