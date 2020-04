Agrigento, vuole un farmaco senza la ricetta medica: migrante crea il caos

Entra in farmacia e chiede un antiepilettico. Non appena si sente spiegare che, per acquistare quelle pillole, è necessario presentarsi con una prescrizione medica va su tutte le furie e, letteralmente, determina il caos. Protagonista, ieri mattina, in una farmacia del centro urbano, è stato un giovane immigrato.

L'uomo non ha praticamente voluto sentir ragioni, è andato in escandescenze e non c'è stato verso di fermarlo fino a quando non sono sopraggiunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Qualche cliente della farmacia, temendo che la situazione degenerasse ulteriormente, si è anche allontanato a gambe levate. Quando gli agenti delle Volanti sono giunti in farmacia, sono riusciti subito ad allontanare l'extracomunitario e poi, facendo intervenire un'autoambulanza del 118, il giovane è stato fatto trasferire al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.

L'immigrato, in farmacia, si era presentato per acquistare una scatola di Rivotril: un farmaco «famoso» alle cronache - anche locali - perché pusher e consumatori sono soliti mescolarlo con alcol o diluente. Un mix che, dagli esperti, è stato definito come «l'eroina dei poveri». Era il marzo dello scorso anno quando, ad Agrigento, si iniziò a parlare proprio della cosiddetta «eroina dei poveri».

