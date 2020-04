Tenta di rubare un'auto a Ribera, arrestato: è caccia al complice

I carabinieri della Tenenza di Ribera hanno arrestato un uomo, un 32enne di origini egiziane, che stava tentando di rubare un’autovettura parcheggiata.

Durante un controllo, la scorsa notte una pattuglia ha avvistato due ombre muoversi vicino ad un’auto parcheggiata lungo una via del centro. Avvicinandosi con cautela, i militari si sono accorti che i due erano in procinto di rubare la vettura. Uno dei due uomini stava facendo da “palo”, controllando che nessuno si avvicinasse all’auto, mentre il complice stava armeggiando con i suoi attrezzi per forzare la portiera.

I carabinieri sono subito intevenuti per bloccare i due malviventi, che hanno regito tentando la fuga. Uno dei due è stato subito fermato e arrestato per tentato furto in concorso, mentre l’altro ladro è riuscito a dileguarsi nelle vie circostanti facendo perdere le proprie tracce. Proseguono le indagini per individuare e rintracciare il fuggitivo.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato inoltre denunciato alla Procura di Sciacca perché irregolare sul territorio nazionale.

