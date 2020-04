Ribera, in vigore le uscite da casa in ordine alfabetico

A Ribera rimangono in vigore le uscite da casa in ordine alfabetico. Lo ha precisato il sindaco Carmelo Pace sottolineando che "la fase emergenziale non è ancora superata" e che dunque la misura rimarrà attiva fino al 24 aprile.

La turnazione è stata disposta per due settimane e in base alle iniziali del cognome. In dettaglio, oggi, lunedì, potranno uscire coloro i quali hanno un cognome che inizia per A e B; martedì C e D; mercoledì E, F, G, H, I, J, K; giovedì L, M, N; venerdì O, P, Q, R. Sabato 25 e domenica 26 aprile, tutti a casa.

