Migranti, la nave Aita Mari verso le acque occidentali della Sicilia

La nave Aita Mari della ong spagnola Salvamento Marítimo Humanitario, si sta dirigendo verso le acque

occidentali della Sicilia con a bordo 36 migranti soccorsi in acque sar maltesi domenica scorsa. Da Malta ha ricevuto il divieto di sbarco e, dopo aver stazionato per qualche giorno a sud di Lampedusa, la nave oggi ha cambiato direzione, su indicazione del Centro di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, spiega la ong. In questo momento si trova tra Pantelleria e le coste tunisine e si dirige verso nord.

Negli ultimi giorni, informa ancora Smh, 8 persone sono state evacuate a Lampedusa per ragioni sanitarie dalla Guardia costiera italiana. «Siamo molto preoccupati per le condizioni delle persone soccorse», spiegano dalla Aita Mari.

