Ribera, caldaia in fiamme: paura in un appartamento

I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca hanno effettuato tre diversi interventi la notte scorsa, tutti nel Riberese. In via Canova una caldaia è andata a fuoco e si è resa necessaria la loro azione per evitare che le fiamme potessero propagarsi al resto della casa. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma hanno vissuto momenti di apprensione le persone che si trovavano nella casa ed i vicini.

Altro intervento, per distacco di calcestruzzo, è stato eseguito sulla statale 115 al km 141.800, all'altezza dell'uscita per la località balneare di Seccagrande. Il materiale che si è distaccato dal sovrapasso è finito sulla strada. Sul posto anche la Polizia Stradale e Anas. Ci sono voluti circa due ore di lavoro per rimuovere i calcinacci pericolanti e ripristinare il transito.

Infine, nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme in una zona di campagna di Lucca Sicula.

