Sciacca, ristoranti e pasticcerie riaprono solo per i meno abbienti

Fabio Cacace apre il suo ristorante, al porto, tre volte la settimana solo per preparare una trentina di pranzi per famiglie povere assistite in questi giorni con i gruppi di volontariato che consegnano i pasti. «Spero decidano di farlo anche miei colleghi - dice - perché copriremmo un bacino maggiore. È un pranzo di sopravvivenza e siamo ben lieti di poterlo preparare».

Gaetano Burzotta ha dedicato una giornata di lavoro della sua pasticceria a preparare i dolci che ha dato a medici, forze dell'ordine, volontari, a tutti coloro che sono in prima linea in quest'emergenza Coronavirus. Flash di grande cuore dalla città di Sciacca. Senza sosta la solidarietà e l'assistenza.

Il Verdura Resort di Rocco Forte ha donato circa 190 pasti caldi per cittadini e famiglie in difficoltà, con due menù con primo e secondo a base di pesce o carne. I beneficiari sono stati individuati dal Settore Affari Sociali e dalle associazioni di volontariato che fanno parte del Punto Unico dei Soccorsi Covid-19 del Comune di Sciacca.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

