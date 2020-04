Il neo prefetto rassicura i sindaci agrigentini: "Cercheremo di lavorare con voi"

Da siciliana conosce già - e non de relato - quali sono le emergenze di questa terra. Non ha - esattamente come i suoi predecessori - la bacchetta magica, ma ha manifestato, poche ore dopo il suo insediamento, «grande disponibilità e voglia di fare, giocando in squadra». Ed ha anche quella che è una marcia in più: è donna e pertanto ha concretezza, praticità e velocità nella decisione.

«Velocità perché noi donne siamo state costrette, nella vita, - ha detto ieri mattina - a fare più cose contemporaneamente». Il neo prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, si è insediato ieri mattina. Ed ha preso il posto del predecessore Dario Caputo.

«Mi auguro di poter essere veramente utile a questa provincia. Sono tornata in Sicilia con grande gioia e con grande voglia di lavorare insieme . C'è tanta voglia di fare per costruire dei percorsi e venire incontro alle persone che sono in difficoltà. Grande disponibilità da parte mia e dell'istituzione che rappresento, istituzione che è sempre stata molto presente».

