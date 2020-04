Covid-19, due ricoveri in più nell'Agrigentino: 130 contagiati fino a oggi

Caos nelle ultime ore nell'Agrigentino, per un nuovo ipotetico caso di coronavirus a Raffadali. Un errore che ha generato paura e confusione: un nuovo caso in realtà c'è ed è stato registrato ad Agrigento e non a Raffadali, come precedentemente detto per errore dall'Asp.

Per l'Asp di Agrigento, fra capoluogo e provincia, ci sono in totale 111 infetti. Per la Regione (dato comunicato all'unità di crisi nazionale), di tamponi positivi se ne sono registrati - nelle ultime 24 ore - due in più e il totale di «attualmente positivi» è di 127. Se a questi si aggiungono anche i 2 guariti e il deceduto - sempre riportati dalla Regione - si arriva a complessivi 130 agrigentini contagiati da quando è scoppiata la pandemia. Guarita intanto la clinica della paziente 1 accertata a Canicattì.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

