Agrigento, irriducibile trovato fuori casa 4 volte

C'è stato chi ha riferito «d'essere uscito per andare a raccogliere asparagi», chi invece «dei fiori» e perfino chi - in territorio di Agrigento - è stato pizzicato 4 volte fuori casa nella sola giornata di Pasquetta. Il venticinquenne s'è visto multare altrettante volte: 300 euro ad episodio per un totale di 1.200 euro.

E' stato poi notato - dai vigili urbani - una quinta volta fuori casa, ma era vicino alla sua abitazione e pertanto è stato «graziato». I carabinieri di Agrigento - nella due giorni di «fuoco» - hanno elevato poco più di 50 sanzioni: pizzicando anche un tizio che stava facendo una «semplice passeggiata».

Peccato però che era a circa 2 chilometri di distanza dalla sua residenza. La polizia ha trovato, invece, un uomo che era in cerca di un bar per sorseggiare una birra in compagnia di un amico, un altro che ha riferito che si stava recando nella sua villetta di campagna per paura che i ladri, viste le festività, potessero approfittare del momento per rubare o danneggiare i suoi beni.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE