Montallegro, è tornata a casa la 92enne risultata positiva al coronavirus

Dopo essere stata dimessa dall'ospedale Covid di Partinico, è tornata a casa la novantaduenne di Montallegro, ex insegnante, Rita Scalia risultata positiva al coronavirus.

Come riporta Calogero Giuffrida sul Giornale di Sicilia, nelle scorse settimane l'anziana era stata portata in ambulanza prima al pronto soccorso dell’ospedale «Fratelli Parlapiano» di Ribera e poi ricoverata a Partinico perché il tampone ha dato esito positivo. Due settimane fa la donna, dichiarata «clinicamente guarita», è stata dimessa dal nosocomio partinicese, dopo aver trascorso la quarantena in uno degli alberghi messi a disposizione dalla Regione.

