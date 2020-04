Controlli serrati per Pasquetta ad Agrigento, 28 i multati

Strade deserte, seconde case - di campagna e di mare - rimaste vacanti e un rastrellamento di forze dell'ordine che non ha precedenti nella storia dell'Agrigentino. Da Sciacca a Licata passando per Porto Empedocle, Agrigento, Palma di Montechiaro, Canicattì e l'area della montagna, tanto per Pasqua - ma soprattutto ieri, Pasquetta, - in giro non c'erano che centinaia e centinaia di pattuglie. A fare la loro, determinante, parte anche tutte le stazioni dei carabinieri che si sono occupate e preoccupate di setacciare le zone, anche le più internate, di campagna.

Nessuno degli agrigentini s'è spostato. Chi è stato pizzicato da polizia, carabinieri e vigili urbani è stato trovato per strada, a bordo di auto. Paradossale quanto è accaduto a Naro - e reso noto dal sindaco Maria Grazia Brandara - dove una persona è stata beccata mentre era intento a pescare alla diga di Naro.

