Ad Agrigento oggi si insedia il nuovo prefetto Cocciufa

S'insedia oggi - al palazzo del Governo di piazza Aldo Moro - il nuovo prefetto di Agrigento: Maria Rita Cocciufa, originaria di Lentini, nominata nel 2007 cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana e ufficiale Omri.

Si tratta di un prefetto che ha grande competenza in materia di immigrazione. Così come esperto in immigrazione e in enti locali era il suo predecessore. Cocciufa prenderà, infatti, il posto che, per 2 anni e 2 mesi, è stato di Dario Caputo che è da una settimana è a capo della Prefettura di Varese.

Con l'insediamento del prefetto Cocciufa, Agrigento e la sua provincia saranno sempre più all'insegna del «rosa». È donna infatti anche il vicario del prefetto, il capo di Gabinetto e il segretario particolare del prefetto, così come il questore e il capo di Gabinetto della Questura.

