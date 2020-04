Canicattì, due ragazzi escono in moto: presi dopo un inseguimento

È costata cara a Canicattì la bravata di due ragazzi usciti in motorino nonostante i divieti mirati al contenimento del contagio da Covid-19.

Nell'immediato per i due protagonisti negativi della vicenda è scattata una sanzione amministrativa abbastanza salata, alla quale seguirà anche la denuncia penale con diverse ipotesi di reato.

Tutto si è verificato venerdì pomeriggio in pieno centro cittadino quando l'equipaggio di una Volante del commissariato della polizia di Stato di Canicattì durante un normale servizio di controllo hanno intimato l'alt a due giovani che a bordo di un ciclomotore stavano attraversando una delle strade principali della città. Il conducente alla vista degli agenti e all'intimazione di fermarsi ha preferito accelerare e darsi alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I poliziotti si sono messi subito all'inseguimento senza forzare più di tanto il piede sull'acceleratore avendo acquisito dai tratti somatici dei due giovani sufficienti elementi per identificarli e contestargli le violazioni commesse.

