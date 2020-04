Caos migranti a Porto Empedocle, il sindaco chiude il porto

Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha firmato un’ordinanza con cui dispone la completa chiusura del porto in seguito allo sbarco di un gruppo di migranti soccorsi, poco prima, a Lampedusa e, soprattutto, l’approdo, nei giorni precedenti, di un quindicenne egiziano risultato positivo al Coronavirus.

"Ora basta! Finchè durerà l’emergenza sanitaria del Coronavirus - ha spiegato il sindaco - il porto di Porto Empedocle non assicura i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety (porto sicuro)".

Il provvedimento è stato trasmesso al ministro dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura di Agrigento e al presidente della Regione. "E' vietato pertanto - si legge nel provvedimento - lo sbarco e il transito di qualsivoglia migrante visto che c'èl'impossibilità di individuare la possibile insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili con particolare riferimento al Covid-19». I 72 migranti, salvati al largo di Lampedusa, e trasportati a Porto Empedocle, sono ancora ospitati nella tensostruttura del porto. «Sono ancora lì - aggiunge il sindaco Ida Carmina - senza nessun rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni sul distanziamento sociale. Qui non possono restare. Ripeto: ora basta!".

