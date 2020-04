Coronavirus, è stabile il numero dei contagiati nell'Agrigentino

Sono saliti a 1.848, i tamponi rino-faringei effettuati ieri, ma per fortuna non cresce il numero dei contagiati. L'Agrigentino - per il report dell'Asp - è fermo a 97 infetti da Covid-19, tanti quanti erano 24 ore prima. Uno stop che - da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus - è il primo vero segnale di speranza.

Per la Regione, dato comunicato all'unità di crisi, un incremento di casi: 3 positivi in più per la provincia di Agrigento c'è stato. Ma l'Asp - lo hanno sempre ripetuto - fa confluire nel report soltanto i tamponi per i quali il referto è certo. Per l'Asp sono calati i ricoveri degli agrigentini contagiati: ieri erano 14 e oggi sono 10. Tre delle persone dimesse sono andate nelle strutture lowcare: quelle dove dovranno restare in quarantena controllata. Una persona in più, poi, ossia 66, fra quelle che stanno facendo la quarantena.

