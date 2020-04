Coronavirus, altri tre casi in 24 ore nell'Agrigentino. Firetto: "Presto per dire che è finita"

Tre casi in più di contagio di Covid-19 in provincia di Agrigento. Per l'Asp di Agrigento - ieri sera - erano 97, ossia tre in più rispetto alle 24 ore precedenti, i contagiati da Coronavirus. Per la Regione - dati delle ore 17, comunicati all'unità di crisi nazionale, - gli agrigentini «attualmente positivi», ieri, erano invece 107.

Nonostante l'incidenza sul territorio agrigentino è bassa, «è troppo presto per dire che da noi sia finita, se non ha mai avuto veramente inizio» -ha detto, ieri sera, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto - . Dobbiamo essere ancora molto prudenti. Siamo in trincea. Meno proiettili dal fronte opposto, ma nessuno può essere così sciocco da poter pensare di uscire fuori allo scoperto - ha evidenziato il sindaco Firetto - . Il nemico c'è ancora ed è pronto a colpire».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE