Sciacca, oggi riapre l'area del Triage

Oggi verrà aperta l'area triage dell'ospedale di Sciacca, appena terminata, per accogliere i pazienti sospetti covid-19 e in attesa di tampone.

L'area triage, secondo quanto reso noto dal commissario per l'emergenza covid negli ospedali di Sciacca e Ribera, Alberto Firenze, sarà così composta: "Due stanze in isolamento di cui una dedicata a pazienti pediatrici o soggetti con grave rischio positività e in attesa di accertamento, una stanza con due postazioni distanziate tra loro, tre box isolamento a pressione negativa, di cui una per pazienti cardiologici e due per sospetti positivi in attesa tampone. Dopo 15 giorni dal mio insediamento come commissario ad acta dei presidi ospedalieri di Sciacca e Ribera e nonostante innumerevoli difficoltà riscontrate a livello strutturale e logistico - aggiunge Firenze - si è dato pienamente seguito all'esigenza già definita prima del mio arrivo, ovvero la definizione di un'area covid-19 che fosse dedicata ai casi da accertare. Il lavoro da portare avanti è ancora lungo, ma con tenacia e collaborazione di tutti, così come grazie alle donazioni di dispositivi di protezione che chiediamo giornalmente, riusciremo a dotare i nostri ospedali di strumenti adatti per fronteggiare l'emergenza".

