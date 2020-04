Agrigento, a Pasqua provincia "blindata" per l'emergenza coronavirus

A Pasqua, ma soprattutto a Pasquetta, l'Agrigentino sarà blindato. È ad un maxi schieramento di uomini e mezzi, distribuiti tanto nella città capoluogo quanto nei Comuni della provincia, che ieri il prefetto Dario Caputo stava lavorando. Verranno coinvolte tutte le forze dell'ordine che dovranno presidiare ingressi ed uscite delle città, ma anche le spiagge.

C'è ancora gente che, irresponsabilmente, viene trovata per strada. Agrigentini che, davanti a polizia, carabinieri e vigili urbani, provano ad accampare scuse e giustificazioni talvolta inverosimili. Si tratta di circa un 10, al massimo 20, per cento della popolazione. Le avvisaglie per l'imminente Pasqua, ma soprattutto Pasquetta, non sono per niente buone. Pare che famiglie, ma anche giovanissimi, si stiano già organizzando. Verosimilmente confidano di non essere visti, né pizzicati, specie recandosi in addentrate zone di campagna.

«Dopo quanto è accaduto a Favara (troppa gente radunata per strada al funerale della studentessa Lorena Quaranta uccisa dal fidanzato a Furci Siculo), dopo che tanta gente ha messo a repentaglio la salute pubblica - ha spiegato ieri il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, - abbiamo i sentori che Pasqua e Pasquetta possano trasformarsi in occasione di incontri fra familiari o fra amici. Non è possibile, non è cambiato nulla - ha tuonato il prefetto - . Il rischio contagio è ancora drammaticamente altissimo. Stiamo predisponendo, coinvolgendo tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, controlli massicci per evitare che la gente vada in campagna o nelle seconde case o che si spostino in spiaggia. Chi lo farà se ne assumerà la responsabilità e non parlo soltanto della sanzione amministrativa che può arrivare anche fino a 3 mila euro, ma penso anche a denunce penali».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE