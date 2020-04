Contro i rincari dei generi alimentari: ad Agrigento a setaccio negozi e supermercati

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, lanciando l'allarme aveva parlato, nei giorni scorsi, di rincari pari al 40 per cento sui generi alimentari. Per questo motivo, da più giorni, i militari dell'Arma stanno rastrellando negozi e supermercati per scongiurare i rischi di speculazione.

I carabinieri del centro Anticrimine Natura, durante i diversi controlli già effettuati, hanno trovato dei generi alimentari da banco la cui data di scadenza era già trascorsa. È scattato il sequestro amministrativo per carni e formaggio. I carabinieri stanno però, soprattutto, cercando di scovare casi in cui i prezzi siano stati immotivatamente rialzati.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE