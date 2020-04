A Sciacca l'omaggio alle vittime del Coronavirus

Momenti di raccoglimento, di silenzio, di preghiera, in segno di omaggio alle tante vittime dell'epidemia provocata dal coronavirus e che, in questo momento, per le restrizioni sanitarie, non possono ricevere i conforti civili e religiosi. Il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, aderendo all'invito della Prefettura di Agrigento e dell'Anci, ha promosso ieri due iniziative dal profondo valore per la nostra comunità.

Alle 11 il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, e alcuni componenti della giunta, si sono recati al cimitero comunale dove hanno deposto dei fiori per tutti i defunti. «Questo gesto simbolico di portare dei fiori al cimitero - dice il sindaco - vuole essere la vicinanza tutti i cittadini ai loro defunti, ricordando i loro cari».

