Sciacca, al via l'ampliamento della discarica Salinella

L'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell'assessore regionale all'Energia, Alberto Pierobon, in materia di ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza Covid-19, consente di accelerare i lavori di ampliamento della discarica Salinella - Saraceno e del centro di compostaggio di Sciacca.

Inoltre, per quest'ultimo impianto, consente di aumentare il 20 per cento del quantitativo giornaliero di rifiuti che può trattare e il 40 per cento annuo. La discarica, invece, è chiusa in attesa dell'inizio dei lavori.

“Questo provvedimento è un assist - dice il presidente della Srr rifiuti, Enzo Greco Lucchina - perché per la discarica chiederemo subito la verifica di ottemperanza all'Aia e poi daremo un incarico per la verifica della progettazione. Avevamo chiesto un anticipo sul finanziamento per la verifica del progetto. Sono necessari da 50 a 100 mila euro. L'assessorato ci ha detto che non è possibile, ma noi, come Srr, abbiamo deciso di anticipare queste somme”.

I lavori prevedono una spesa di circa 19 milioni, tutti finanziati.

