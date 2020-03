Coronavirus, prime udienze da remoto al tribunale di Agrigento

Quattro udienze per direttissima - e sono state le prime - oggi, da remoto, al tribunale di Agrigento. Il giudice Antonio Genna era collegato dalla sua residenza di Marsala. Così come da remoto era collegato il vice procuratore onorario Roberto Gambina e i difensori, mentre gli indagati (4 immigrati arrestati ieri in flagranza di reato, fra Agrigento e Palma di Montechiaro, per violazioni in materia di immigrazione) erano in collegamento dai locali del commissariato di Palma di Montechiaro e della Questura di Agrigento.

Tutto è avvenuto - garantendo piena tutela della sicurezza degli operatori e degli indagati - dopo diversi giorni di intese tra i dirigenti degli uffici giudiziari, magistrati e il consiglio dell’Ordine degli avvocati e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

