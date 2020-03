A Favara pane gratis per i bisognosi

Gesti di solidarietà a favore delle famiglie bisognose. A Favara non si contano più le iniziative solidali a favore di chi in questo momento particolarmente difficile non ha adeguati mezzi di sostentamento. Dopo l'università della terza età «Empedocle», che ha deciso di devolvere le somme impegnate per la promozione di attività sociali e culturali all'arciprete don Giuseppe D'Oriente, arriva anche il messaggio, postato sulla propria pagina facebook, del panificio Cannizzaro di corso Vittorio Veneto che comunica che ogni pomeriggio, dopo la chiusura dell'esercizio commerciale, distribuirà gratuitamente il pane a tutte quelle famiglie che non possono comprarlo.

