Santa Margherita, cani abbandonati in strada: il grido di allarme di una volontaria

A Santa Margherita i cani vengono abbandonati in strada, forse perché si crede che portino il virus in casa. A dare una speranza a questi animali c'è la giovane Chiara Calasanzio, che da anni di occupa di tanti animali all'interno della sua Oasi.

"Hanno abbandonato per strada un cane che ho chiamato Italia e proprio in questi giorni nei quali avere un animale in casa aiuta. I cani non portano assolutamente il virus. È l’uomo che contagia". "Al momento - dice Chiara - si sono bloccate le adozioni per l’impossibilità degli spostamenti e quattro cani che dovevano andare al nord sono rimasti a Santa Margherita".

