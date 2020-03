L'operaio di Cattolica: "Finalmente sono a casa"

Con uno dei «voli speciali» organizzati dalla Farnesina per il rientro dei connazionali all'estero è tornato ieri in Italia Giuseppe Terrasi, l'operaio di Cattolica Eraclea che a causa delle norme restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19 era rimasto «bloccato» in Bulgaria, dove si trovava per lavoro.

Ad occuparsi del caso del cattolicese che aveva fatto un appello con un video su YouTube, così come di altri casi simili in diverse parti del mondo, il deputato del Movimento 5 stelle Giuseppe Chiazzese. «In questi giorni - ha spiegato Chiazzese- sono stato particolarmente impegnato per i rientri di nostri connazionali dall'estero che, anche con un po' di fortuna, stanno filando liscio».

Terrasi, che tra l'altro racconta di essere già risultato negativo a un tampone eseguito in Bulgaria, starà in quarantena domiciliare obbligatoria per due settimane (con divieto di contatti sociali, spostamento e viaggi) a Cattolica come prevede una delle ordinanze del presidente della Regione Siciliana per il contenimento del contagio da Covid-19.

