Una bidella di Montallegro confeziona e dona mascherine

Una ventina di mascherine in dono ai dipendenti dei supermercati di Montallegro. È il regalo di cuore arrivato da parte di Franca Ciulla, bidella impegnata nel volontariato, che ha voluto dare il suo personale contributo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus nel suo piccolo paese.

«Le mascherine create e sterilizzate in cotone con uno strato di tessuto non tessuto sono state donate – spiega – donate ai dipendenti della Crai e della Conad all’interno di una confezione con un cuore di cartone e la scritta

Andrà tutto bene per cercare dimenticare il cuore nero che abbiamo tutti in questi giorni».

Intanto, il sindaco Caterina Scalia e gli assessori Francesco Schembri Volpe, Caterina Gagliano e Giuseppe Piruzza

rinunceranno alla propria indennità del mese di marzo per acquistare mascherine per la comunità. «Voi state a casa, le mascherine ve le porteremo noi», fanno sapere in un post su Facebook.

