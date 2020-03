Il maltempo sferza l'intera provincia di Agrigento, crolli e strade invase dagli alberi

Sono diversi gli interventi fatti nella giornata di ieri in provincia di Agrigento, dove a causa del maltempo sono caduti alberi in strada. Il peggio non sembra comunque essere passato: proprio ieri sera, il dipartimento della Protezione civile ha diramato l'avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi.

Sono previste piogge, anche forti, e temporali e il codice dell'allerta - diramato dalla Protezione civile appunto - è «giallo». Il forte vento ha provocato la caduta di grossi rami lungo la carreggiata della strada provinciale numero 6, la Licata-Ravanusa, mentre alberi spezzati sono caduti sulla strada provinciale numero 54, la Sciacca-Monte Kronio.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE