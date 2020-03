Coronavirus, due agrigentini morti a Bergamo e Bruxelles

Favara e Santa Elisabetta a lutto per i suoi due "figli" morti a Bruxelles e a Bergamo. Storie e mondi diversi che, nelle ultime ore, si sono drammaticamente intrecciati.

Fra le vittime del coronavirus in Belgio c'è stato anche un quarantenne originario di Favara. Si chiamava Giancarlo Agostino Di Maria. Era uno sportivo e in ottima salute. Lavorava al Parlamento europeo come tecnico esterno. A Bergamo ha invece perso la vita un il cinquantaquattrenne sposato e padre di figli di Santa Elisabetta: Franco D'Oriente. Santa Elisabetta è sotto choc. Il cinquantaquattrenne da poco era stato in paese. Poi, per esigenze lavorative, aveva fatto rientro - assieme alla moglie e ai figli - a Bergamo dove lavorava da anni.

