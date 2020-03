Coronavirus, arrivate a Sciacca mascherine donate da Castelvetrano

Una sessantina di mascherine sono arrivate negli ultimi giorni alla Polizia municipale di Sciacca. La ditta Fashion House di Castelvetrano, specializzata in abbigliamento industriale per aziende, che opera a Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha donato al comando di Polizia Municipale di Sciacca mascherine riutilizzabili in doppio strato di cotone, da utilizzare durante il servizio esterno.

Si tratta di una seconda donazione che la polizia municipale di Sciacca ha ricevuto. Dapprima era stata la Meriflex di Sciacca, adesso una nuova dotazione di mascherine che gli agenti impegnati in questi giorni nei controlli potranno indossare.

«Questo ci consente anche un ricambio - dice il commissario Salvino Navarra - con quelle che abbiamo ricevuto dalla Protezione civile». E da Hong Kong, grazie alla mediazione di Valentina Craparo, che vive da 12 anni nell'ex colonia britannica, sono in arrivo all'ospedale «Giovanni Paolo II» 3.500 mascherine, destinate al personale sanitario. Lo ha asscicurato il manager di un'azienda di Hong Kong che si occupa di import ed export nel settore della moda.

