La Diocesi di Agrigento dona 30mila euro per la terapia intensiva dell'ospedale

L'Arcidiocesi di Agrigento ha donato 30 mila euro, dai fondi 8xmille destinati alla Chiesa Cattolica, a supporto del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Agrigento, per l’acquisto di presidi sanitari e strumentazioni indispensabili. Tali acquisti avverranno in accordo con l’Azienda ospedaliera e il supporto di esperti, affinché l’intera somma possa essere spesa con criteri di efficacia, trasparenza e utilità.

"L’Emergenza legata al CoronaVirus – dice il direttore della Caritas di Agrigento, Valerio Landri – ci sta interpellando come singoli e come comunità cristiana: non permettiamo che la paura chiuda il nostro cuore! Facciamo attenzione, limitiamo al massimo i nostri spostamenti e rispettiamole prescrizioni sanitarie, ma troviamo modi nuovi perché nessuno si senta abbandonato in questo difficile momento”.

A tal fine Caritas Diocesana comunica che su indicazione dell’Arcivescovo, Card. Francesco Montenegro, ha avvito la campagna di raccolta fondi #DIAMOCIUNAMANO – Emergenza COVID19 per supportare gli Ospedali nell’acquisto di attrezzature e presidi sanitari da destinare ai reparti di Terapia intensiva.

Alle parrocchie si chiede di farsi promotrici dell’iniziativa con i canali che riterranno più opportuni ed efficaci in questo periodo di particolare dispersione delle comunità.

La Campagna è aperta a tutti. Le somme potranno essere versate sul conto: • c/c bancario di Banca Intesa S. Paolo intestato a Arcidiocesi di Agrigento IBAN: IT 69 Y 03069 09606 100000006841

Causale: DIAMOCIUNAMANO – Emergenza COVID19 (indicare nome e cognome o ragione sociale del donante).

