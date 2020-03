Mancano le mascherine, ad Agrigento acquistati 1500 caschi di protezione

L'Ordine professioni Infermieristiche di Agrigento ha deciso di acquistare 1500 caschi protettivi con visiera. La scelta si è ritenuta necessaria poichè le comuni mascherine sono ormai introvabili. Il primo stock di caschi di 500 pezzi arriverà entro pochi giorni.

ì«La situazione è non per niente bella per i dispositivi perché scarseggiano - dice il presidente dell'Ordine, Salvatore Occhipinti - e abbiamo cercato di acquistare le mascherine FFP2 ed FFP3, ma non sono disponibili neanche quelle chirurgiche. Così abbiamo deciso per i caschi protettivi. Sono dei paraschizzi perché proteggono occhi, naso e bocca. Servirebbero mascherine adeguate, ma le ditte in magazzino non hanno nulla. Noi continuiamo a cercarle. Lo stato d'animo degli infermieri è quello di professionisti preoccupati che, con cognizione di causa, combattono contro un nemico invisibile da stanare. L'unica arma che ha la popolazione - conclude - è quella di stare a casa».

L'articolo di Giuseppe Pantano nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

