Controlli, altre sei denunce nell'Agrigentino. Il prefetto: "State a casa, è prioritario"

«Continuano ad arrivare segnalazioni in merito alla circolazione impropria di persone. Bisogna stare a casa, assolutamente è prioritario». A lanciare, il nuovo – ennesimo – appello, ieri mattina, durante la video-conferenza stampa, è stato il prefetto di Agrigento Dario Caputo.

"C’è anche una nuova disposizione, a livello nazionale, per quanto riguarda la limitazione agli spostamenti per andare nelle proprie residenze secondarie: in campagna o al mare. Questo non si può fare, non solo nel week end ma anche nelle altre giornate. Bisogna stare a casa. Bisogna stare a casa»– ha ripetuto il prefetto - . Un comportamento che, per taluni agrigentini, continua ad essere difficile da accettare e da mettere in pratica. Ma è, appunto, fondamentale in questo momento d’emergenza sanitaria mondiale. E’ fondamentale e serve a tentare di contenere i contagi da Coronavirus".

