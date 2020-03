Sciacca, trovata nuova discarica: sequestrata dai vigili urbani

Un'altra discarica abusiva è stata sottoposta a sequestro dalla Polizia municipale di Sciacca. È stata la sezione Ambiente ad intervenire, in contrada Baiata, lungo uno strada comunale. Per circa 500 metri sono stati scaricati rifiuti di ogni genere e in particolare grandi serbatoi e materiale edile contente amianto.

Subito è scattato il sequestro e la Polizia municipale si è messa tempestivamente in contatto con la Procura della Repubblica di Sciacca per la trasmissione degli atti. Questa strada si trova a pochi chilometri dal centro abitato. Un precedente sequestro da parte della Polizia municipale risale ad appena un mese fa.

Un'area è stata sequestrata in contrada Cannaceci. Era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto con contenitori in eternit, rifiuti solidi urbani, mobili. Assieme alla Polizia municipale in contrada Cannaceci è intervenuto anche il sindaco, Francesca Valenti, che ha annunciato una task-force della Polizia municipale per contrastare l'abbandono di rifiuti.

