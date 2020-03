Agrigento, ruba un'auto e cerca di fuggire: arrestato un 33enne

Ha tentato di rubare un'auto ma è stato prontamente bloccato dalle forze dell'ordine. È accaduto stanotte ad Agrigento. A bloccare l'uomo, un tunisino 33 enne, sono stati i carabinieri della stazione di Realmonte, che sono riusciti a beccarlo mentre era ancora a bordo dell'auto rubata.

Il furto è avvenuto in pieno centro. Peccato che il malvivente non abbia considerato la presenza di numerosi posti di blocco per l'emergenza del coronavirus e sia stato fermato immediatamente. L'uomo ha poi opposto resistenza ai militari che cercavano di bloccato ed è stato arrestato in flagranza per il furto dell’autovettura e anche per resistenza a pubblico ufficiale e portato in carcere. La macchina è stata restituita al legittimo proprietario.

